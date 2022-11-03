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Бывший глава Минрегиона Чернышев возглавил Нафтогаз

Юля Захарченко, редактор ленты
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Бывший глава Минрегиона Чернышев возглавил Нафтогаз
Фото: УНИАН

Кабинет Министров назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК Нафтогаз Украины на заседании в четверг, 3 ноября.

Сегодня же Верховная Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий. Это решение было поддержано 279 народными депутатами.

Сам же Чернышев ранее объяснял переход в Нафтогаз заботой об энергетической безопасности.

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Поскольку он является руководителем штаба подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду, то отвечает за это направление.

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Источник: Экономическая правда

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