Бюджет на 2020 год и долги перед шахтерами: Шмыгаль назвал главные задачи правительства

Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль обратился к депутатам и заявил о задачах, которые стоят перед правительством.

Во время своей речи Шмыгаль сказал о том, что необходимо пересмотреть бюджет на 2020 год, в особенности – размеры пенсий и зарплат.

– Есть разные причины, почему я нахожусь за трибуной: экономическое падение, риски бюджетного кризиса, состояние промышленности, медицины, социальной защиты населения, вопросы энергетической безопасности, коммунальных платежей и самое главное – уровень благосостояния украинских граждан, – сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что сейчас есть проблемы в малом и среднем бизнесе.

– Много лет я проработал в бизнесе, поэтому прекрасно понимаю проблемы. Они нуждаются в изучении, так как не все однозначно. Необходимо решить те проблемы, которые действительно влияют на вопросы малого и среднего бизнеса, – добавил кандидат.

Кандидат на пост премьер-министра отметил, что также при формировании правительства важен и гендерный вопрос.

– Мы подходили к формированию правительства с точки зрения профессионализма, опыта, отношения и ответственности. Но вопрос гендера чрезвычайно важен, глубоко его понимаю и когда буду презентовать правительство – прокомментирую дополнительно.

К слову, Денис Шмыгаль считает, что Кабмин должен сократить зарплаты министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний.