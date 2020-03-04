Бюджет на 2020 рік та борги перед шахтарями: Шмигаль назвав головні завдання уряду

Кандидат на пост прем’єр-міністра України Денис Шмигаль звернувся до депутатів і заявив про завдання, які стоять перед урядом.

Під час своєї промови Шмигаль сказав про те, що необхідно переглянути бюджет на 2020 рік, особливо – розміри пенсій і зарплат.

– Є різні причини, чому я за трибуною: економічне падіння, ризики бюджетної кризи, стан промисловості, медицини, соціального захисту населення, питання енергетичної безпеки, комунальних платежів і найголовніше – рівень добробуту українських громадян, – сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що наразі є проблеми в малому та середньому бізнесі.

– Багато років я пропрацював у бізнесі, тому чудово розумію проблеми. Вони потребують вивчення, тому що не все однозначно. Необхідно вирішити ті проблеми, які дійсно впливають на питання малого і середнього бізнесу, – додав кандидат.

Кандидат на пост прем’єр-міністра зауважив, що також під час формування уряду важливе і гендерне питання.

– Ми підходили до формування уряду з точки зору професійності, досвіду, ставлення та відповідальності. Але питання гендеру надзвичайно важливе, глибоко його розумію і коли презентуватиму уряд – прокоментую додатково.

До слова, Денис Шмигаль вважає, що Кабмін повинен скоротити зарплати міністрам і членам наглядових рад держкомпаній.