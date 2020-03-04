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Факты / Украина / Политика

Кто такой Вадим Гутцайт – кандидат на должность министра молодежи и спорта

Вадим Гутцайт может возглавить Министерство молодежи и спорта. Что о нем известно – читайте в материале.

Вадим Гутцайт родился в Киеве в 1971 году. В 1993 году окончил Киевский государственный институт физической культуры, преподаватель-тренер по фехтованию.

В период с 1992 по 1995 год был спортсменом-инструктором штатной сборной команды Украины по фехтованию Киевского горспорткомитета.

Вадим Гутцайт участвовал в трех Олимпиадах – в 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды, он завоевал командное золото.

вадим гутцайт

Был наставником украинской команды саблисток, которая завоевала золотые олимпийские медали на пекинской Олимпиаде.

В 2010 году был генеральным директором Олимпийского учебно-спортивного центра.

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С 2017 до 2018 года Вадим Гутцайт занимал должность заместителя директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта и начальника управления молодежи и спорта Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета.

С июня 2018 года является директором Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации.

Вадим Гутцайт – президент Национальной федерации фехтования Украины, имеет почетное звание Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины и ордена За заслуги III, II, I степеней.

Напомним, ранее четверо кандидатов в министры подали электронные декларации о доходах за 2019 год, как кандидаты на должности министров в новом Кабмине.

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