Вадим Гутцайт може очолити Міністерство молоді і спорту. Що про нього відомо – читайте в матеріалі.

Вадим Гутцайт народився у Києві у 1971 році. У 1993 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури, викладач-тренер із фехтування.

У період із 1992 до 1995 року був спортсменом-інструктором штатної збірної команди України з фехтування Київського міськспорткомітету.

Вадим Гутцайт брав участь у трьох Олімпіадах – у 1992, 1996 і 2000 роках. У 1992 році, виступаючи в складі Об’єднаної команди, він завоював командне золото.

Був наставником української команди шаблісток, яка завоювала золоті олімпійські медалі на пекінській Олімпіаді.

У 2010 році був генеральним директором Олімпійського навчально-спортивного центру.

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З 2017 до 2018 року Вадим Гутцайт обіймав посаду заступника директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту і начальника управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради.

З червня 2018 року є директором Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації.

Вадим Гутцайт – президент Національної федерації фехтування України, має почесне звання Заслужений працівник фізичної культури і спорту України та ордени За заслуги ІІІ, ІІ, І ступенів.

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