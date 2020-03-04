Контрабанда на таможне есть: госбюджет недополучил 13 млрд грн за два месяца

Правительство не смогло ликвидировать контрабанду на таможне, о чем говорит срыв плана поступлений в госбюджет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 4 марта.
Как посчитал глава государства, за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составляет почти 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн – недопоступления от таможни.
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– И это нужно изменить, таможня должна собирать не лайки в Facebook, а средства в госбюджет, и мы должны начать работать, – заявил Зеленский.
Напомним, 4 марта Верховная Рада во время внеочередного заседания рассматривает вопросы, связанные с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и кадровыми изменениями в Кабмине.
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