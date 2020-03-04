Зеленский в Раде: Не воровать – мало, новых лиц – мало

Президент Украины, выступая в Верховной Раде Украины, заявил, что нынешний состав Кабинета министров показал работу без коррупции, “но этого мало и правительству нужны новые мозги и новые сердца”.

– Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи – это память, слух и зрение. Все прекрасно понимают главный вопрос – это деятельность Кабмина. Давайте будем объективными, это правительство имеет определенные достижения, – заявил в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, экономика Украины “споткнулась и рискует упасть”. Зеленский отметил, что за два месяца невыполнение бюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них – это “провал поступлений от таможни”.

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– Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а средства в государственную казну, – заявил Зеленский.

Напомним, 4 марта Верховная Рада во время внеочередного заседания рассматривает вопросы, связанные с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и кадровыми изменениями в Кабмине.