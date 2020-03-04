Контрабанда на митниці є: держбюджет недоотримав 13 млрд грн за два місяці

Уряд не зміг ліквідувати контрабанду на митниці, про що говорить зрив плану надходжень до держбюджету.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 4 березня.

Як порахував голова держави, за два місяці поточного року невиконання доходів держбюджету України становить майже 16 млрд грн, з яких 13 млрд грн – недонадходження від митниці.

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– І це потрібно змінити, митниця повинна збирати не лайки у Facebook, а кошти до держбюджету, і ми повинні почати працювати, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада під час позачергового засідання розглядає питання, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука та кадровими змінами у Кабміні.