PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Контрабанда на митниці є: держбюджет недоотримав 13 млрд грн за два місяці

Уряд не зміг ліквідувати контрабанду на митниці, про що говорить зрив плану надходжень до держбюджету.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 4 березня.

Як порахував голова держави, за два місяці поточного року невиконання доходів держбюджету України становить майже 16 млрд грн, з яких 13 млрд грн – недонадходження від митниці.

Читайте: Зеленський у Раді: Не красти – замало, нових облич – замало

– І це потрібно змінити, митниця повинна збирати не лайки у Facebook, а кошти до держбюджету, і ми повинні почати працювати, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада під час позачергового засідання розглядає питання, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука та кадровими змінами у Кабміні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка