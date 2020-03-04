4 марта Верховная Рада будет рассматривать изменения в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.
В первом чтении депутаты будут голосовать за внесение изменений в некоторые законы Украины относительно гражданства.
На повестке дня Верховной Рады рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.
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Для рассмотрения также выносятся вопросы доступа к публичной информации и повышение уровня работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины о внесении изменений об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
В 16.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады.
Ранее стала известна повестка дня Верховной Рады на внеочередное заседание 4 марта, которое созвал Владимир Зеленский. На нем будут рассматривать возможные ротации в Кабмине.