4 марта Верховная Рада будет рассматривать изменения в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

В первом чтении депутаты будут голосовать за внесение изменений в некоторые законы Украины относительно гражданства.

На повестке дня Верховной Рады рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.

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Для рассмотрения также выносятся вопросы доступа к публичной информации и повышение уровня работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины о внесении изменений об общеобязательном государственном пенсионном страховании.



