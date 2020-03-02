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Факты / Украина

Повышение цен на железнодорожные билеты отложили – Мининфраструктуры

Повышение тарифов планировалось проводить поэтапно – с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме первого класса поездов Интерсити+.

– Тарифы на проезд железнодорожным транспортом пассажиров не повышены, – говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что доход от пассажирских перевозок только на 43% покрывает затраты на их организацию.

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– Железная дорога не получает от государства финансирование на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 закона Украины О железнодорожном транспорте. К тому же, крайне низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозки железнодорожным транспортом граждан льготных категорий. Так, в 2019 году Укрзализныця перевезла льготников почти на 1,07 млрд грн, в то время как компенсировано лишь 136 млн грн или 12,8%, – говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля Укрзализныця и компании Deutsche Bahn AG и DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о стратегическом партнерстве по развитию УЗ.

Источник: Мининформполитики

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