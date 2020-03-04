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Факти / Україна / Суспільство

У поїздах Укрзалізниці працюватиме поліція

Укрзалізниця спільно з поліцією запустила пілот із супроводу пасажирських поїздів далекого прямування.

В рамках пілотного проекту правоохоронці супроводжуватимуть пасажирські поїзди № 122/121 Миколаїв-Київ-Рівне та № 24/23 Одеса-Москва.

Ці маршрути були обрані в зв’язку з найбільшою кількістю зафіксованих правопорушень.

Читайте: Підвищення цін на залізничні квитки відклали – Мінінфраструктури

Також Укрзалізниця розробить план заходів щодо підвищення безпеки пасажирів у поїздах і на вокзалах.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця планує почати будівництво вузької колії європейського стандарту у 2020 році.

Джерело: Укрзалізниця

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