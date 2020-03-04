У поїздах Укрзалізниці працюватиме поліція

Укрзалізниця спільно з поліцією запустила пілот із супроводу пасажирських поїздів далекого прямування.
В рамках пілотного проекту правоохоронці супроводжуватимуть пасажирські поїзди № 122/121 Миколаїв-Київ-Рівне та № 24/23 Одеса-Москва.
Ці маршрути були обрані в зв’язку з найбільшою кількістю зафіксованих правопорушень.
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Також Укрзалізниця розробить план заходів щодо підвищення безпеки пасажирів у поїздах і на вокзалах.
Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця планує почати будівництво вузької колії європейського стандарту у 2020 році.
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