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Факты / Украина

Евроинтеграция, НАТО и мир на Донбассе: Зеленский очертил курс Украины

Курс Украины на евроинтеграцию и на вступление в НАТО остается неизменным, заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к международным партнерам с трибуны парламента.

– Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий, – отметил глава государства.

Он также заверил в продолжении реформ во всех сферах.

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– Курс Украины не является ошибкой. Отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом, – добавил он.

Перед этим Зеленский завил, что зарплаты членов наблюдательных советов государственных компаний должны быть снижены, как это было сделано с окладами министров.

Фото: Офис Президента

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