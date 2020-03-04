Евроинтеграция, НАТО и мир на Донбассе: Зеленский очертил курс Украины

Курс Украины на евроинтеграцию и на вступление в НАТО остается неизменным, заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к международным партнерам с трибуны парламента.
– Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий, – отметил глава государства.
Он также заверил в продолжении реформ во всех сферах.
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– Курс Украины не является ошибкой. Отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом, – добавил он.
Перед этим Зеленский завил, что зарплаты членов наблюдательных советов государственных компаний должны быть снижены, как это было сделано с окладами министров.
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