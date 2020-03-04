Євроінтеграція, НАТО і мир на Донбасі: Зеленський окреслив курс України

Курс України на євроінтеграцію і на вступ до НАТО залишається незмінним, заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись до міжнародних партнерів з трибуни парламенту.
– Ми цінуємо і вдячні за вашу підтримку. І наш курс залишається незмінним. Це і євроінтеграція, і вступ до НАТО. Це завершення війни на Донбасі і повернення всіх наших територій, – зазначив глава держави.
Він також запевнив у продовженні реформ у всіх сферах.
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– Курс України не є помилкою. Окремі помилки допущені під час руху цим курсом, – додав він.
Перед цим Зеленський завив, що зарплати членів наглядових рад державних компаній мають бути знижені, як це було зроблено з окладами міністрів.
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