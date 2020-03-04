Новый Кабмин Украины: список всех кандидатур на посты министров

В Верховной Раде продолжается подготовка к внеочередному заседанию по кадровым изменениям в Кабинете министров, на котором должен присутствовать президент Владимир Зеленский.
Ожидается, что после увольнения премьер-министра Алексея Гончарука назначат нового руководителя правительства и ряд министров.
Известно, что скорее всего глава МВД Арсен Аваков, глава мининфраструктуры Вадим Криклий и глава МКМС Владимир Бородянский сохранят свои должности.
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Денис Шмыгаль – премьер-министр
Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль может временно занять пост премьера, если глава правительства Алексей Гончарук уйдет в отставку. Однако на заседании фракции Слуга народа заявили, что Шмыгаль сразу займет эту должность.
Денис Шмыгаль – кандидат экономических наук. Ранее он занимался бизнесом, руководил департаментом экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской ОГА. Также он был директором Бурштынской ТЭС. В августе 2019 года он возглавил Ивано-Франковскую ОГА, а в феврале 2020-го стал вице-премьер-министром.
Роман Жуковский – министр развития экономики и торговли Украины
В начале своей карьеры Жуковский успел поработать в банковской сфере, в частности в АКБ Укрсоцбанке.
С октября 2006 года по май 2007-го – руководил службой макроэкономики и финансового сектора Главной службы социально-экономического развития Секретариата президента Украины Виктора Ющенко.
Также он с мая 2011 года по август 2012-го работал руководителем Главного управления по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента Украины Виктора Януковича.
Михаил Федоров – вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации
Федоров – украинский IT-предприниматель, основатель диджитал-агентства.
Алексей Чернышев – вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий
Политик имеет два высших образования: экономическое и юридическое. Ранее работал в IT-компании, затем сотрудничал с концерном АВЭК. С 2012 года занимался инвестициями. В октябре 2019 был назначен главой Киевской ОГА.
Олег Коростелев – вице-премьер по вопросам оборонной промышленности
Он доктор технических наук, руководитель Государственного предприятия ГосККБ Луч.
Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел
Кулеба – кандидат юридических наук, работал послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций, с апреля 2016 года работал постоянным представителем Украины в Совете Европы.
В правительстве Гончарука был вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Вадим Гутцайт – министр спорта
Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик на саблях, тренер, олимпийский чемпион 1992 года, судья международной категории, президент Федерации фехтования Украины.
Марина Лазебная – министр социальной политики
Она была главой Государственной социальной службы Украины. Также Лазебная работала директором департамента труда и занятости министерства соцполитики, главой Государственной службы занятости.
Андрей Таран – министр обороны Украины
Ранее Таран работал военным атташе при посольстве Украины в США.
В 2005-2008 годах занимал в минобороны должность начальника управления, а в 2008-2011 годах был заместителем главы ГУР Минобороны.
В 2011-2014 годах был главой минобороны в представительстве Украины при ООН.
Илья Емец – министр здравоохранения
Илья Емец – украинский врач, директор Государственного учреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины, кардиохирург, доктор медицинских наук. Также он уже возглавлял министерство здравоохранения с 21 декабря 2010 по 17 мая 2011-го.
Игорь Уманский – министр финансов
Уманский дважды был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра.
Алексей Резников – министр по вопросам оккупированных территорий
Алексей Резников – украинский юрист и адвокат. Ранее работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации. С 18 сентября 2019 года – представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.
Олег Немчинов – министр Кабмина
Немчинов работает государственным секретарем министерства молодежи и спорта Украины. Имеет три высших образования: преподаватель географии, госуправленец и юрист. С 2006 года занимал руководящие должности в частных фирмах, а с 2009 года е и во Львовской ОГА. Учасник АТО.
Сергей Бессараб – Министр по делам ветеранов
Бессараб окончил Военную академию имени Фрунзе в 1990 году, после чего продолжил военную службу. С 2005 по 2007 год командовал войсками Территориального управления Північ.
Первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ Бессараб стал в мае 2012 года. С 2015 года – командующий АТО и заместитель начальника Генштаба ВСУ.
Ранее Факты ICTV писали, что 3 марта Верховная Рада зарегистрировала проект постановления №3124 о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.