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Факти / Україна / Політика

Зеленський у Раді: Не красти – замало, нових облич – замало

Президент України, виступаючи у Верховній Раді України, заявив, що нинішній склад Кабінету міністрів показав роботу без корупції, “але цього замало, і уряду потрібні нові мізки і нові серця”.

– Я впевнений, що будь яка влада робить крок у прірву, коли втрачає три головні речі – це пам’ять, слух і зір. Усі чудово розуміють головне питання – це діяльність Кабміну. Давайте будемо об’єктивними, цей уряд має певні здобутки, – заявив у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, економіка України “спіткнулася і ризикує впасти”. Зеленський зазначив, що за два місяці невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 з них – це “провал надходжень від митниці”.

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– Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла. Митниця повинна збирати не лайки у Facebook, а кошти у державну казну, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада під час позачергового засідання розглядає питання, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука та кадровими змінами у Кабміні.

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