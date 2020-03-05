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Факты / Украина / Политика

$40 тыс. и € 28 тыс. на счету, 500 тыс. зарплаты и два авто: декларация Гутцайта

Новоназначенный министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт указал 534 тыс. 51 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, 507 тыс. 659 грн составила заработная плата и 26 тыс. 392 грн – пенсия, а его жена за прошлый год задекларировала 1 060 509 грн доходов.

Также он задекларировал $40 тыс. и €28 тыс, а его жена – $20 тыс. наличными средствами. Кроме того, в декларации указано, что $300 тыс. были одолжены третьим лицам.

Гутцайт владеет двумя земельными участками (614 и 615 м²) и садовый дом (195,5 м²) в Киеве, квартирой (86,5 м²) и гаражем (17,5 м²) в Киеве.

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У него есть автомобиль Toyota Corolla 2017 года выпуска и пользуется Mercedes-Benz ML250 2015 года, а жена владеет Lexus RX200T 2016 года выпуска.

Также министр указал в декларации наручные часы Breguet, а его жена часы Bulgari, две пары серьг и обручальное кольцо.

Среди прочего, Гутцайт является собственником 20% капитала ООО Астра риэлти и 25% ООО Рэнт риэлти.

Напомним, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Вадима Гутцайта министром молодежи и спорта Украины.

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