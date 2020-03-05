$40 тис. та €28 тис. на рахунку, 500 тис. зарплати та два авто: декларація Гутцайта

Новопризначений міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт вказав 534 тис. 51 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2019 рік.

Зокрема, 507 тис. 659 грн склала заробітна плата і 26 тис. 392 грн – пенсія, а його дружина за минулий рік задекларувала 1 060 509 грн доходів.

Також він задекларував $40 тис. та €28 тис, а його дружина – $20 тис. готівкою. Крім того, в декларації вказано, що $300 тис. були позичені третім особам.

Гутцайт володіє двома земельними ділянками (614 і 615 м²) та садовий будинок (195,5 м²) у Києві, квартирою (86,5 м²) і гаражем (17,5 м²) в Києві.

Читайте: Рада проголосувала за новий Кабмін (СПИСОК)

У нього є автомобіль Toyota Corolla 2017 року випуску і користується Mercedes-Benz ML250 2015 року, а дружина володіє Lexus RX200T 2016 року випуску.

Також міністр вказав у декларації наручний годинник Breguet, а його дружина годинник Bulgari, дві пари сережок та обручку.

Серед іншого, Гутцайт є власником 20% капіталу ТОВ Астра ріелті та 25% ТОВ Рент ріелті.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада підтримала призначення Вадима Гутцайта міністром молоді та спорту України.