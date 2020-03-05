Хороший специалист, но не показал результата – Зеленский о Рябошапке

Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка не показал результата.

Глава государства отметил, что Офис генпрокурора, НАБУ и СБУ не работают на 100%.

– Мое личное мнение очень простое: нет результата – не можешь занимать место. Какой бы ты ни был – до свидания. Я считаю, Руслан хороший специалист, но, действительно, считаю, что он не показал результата, – сказал Зеленский во время встречи с предпринимателями в Полтавской области.

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Президент добавил, что оценивать деятельность и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой рано, поскольку она только пришла на должность.

По словам Зеленского, больше всего времени было у НАБУ и результат неудовлетворительный.

– Пусть голосуют депутаты, как они хотят, – добавил Зеленский по вопросу отставки Рябошапки.

К слову, Верховная Рада на внеочередном заседании, даже в случае отставки Руслана Рябошапки, не будет рассматривать назначение нового генпрокурора.