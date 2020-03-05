Хороший фахівець, але не показав результату – Зеленський про Рябошапку

Президент Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка не показав результату.

Глава держави зазначив, що Офіс генпрокурора, НАБУ і СБУ не працюють на 100%.

– Моя особиста думка дуже проста: немає результату – не можеш займати місце. Який би ти не був – до побачення. Я вважаю, Руслан хороший фахівець, але, дійсно, вважаю, що він не показав результату, – сказав Зеленський під час зустрічі з підприємцями в Полтавській області.

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Президент додав, що оцінювати діяльність в.о. директора ДБР Ірини Венедиктової рано, оскільки вона щойно прийшла на посаду.

За словами Зеленського, найбільше часу було у НАБУ і результат незадовільний.

– Нехай голосують депутати, як вони хочуть, – додав Зеленський з питання відставки Рябошапки.

К слову, Верховна Рада на позачерговому засіданні, навіть у разі відставки Руслана Рябошапки, не розглядатиме призначення нового генпрокурора.