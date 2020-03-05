Даже в случае отставки Рябошапки: Украина не получит сегодня нового генпрокурора

Верховна Рада на внеочередном заседании, даже в случае отставки Руслана Рябошапки, не будет рассматривать назначение нового генпрокурора.

– По процедуре, в случае, если будет высказано недоверие действующему генеральному прокурору, то кадрового решения сразу не будет. Представление вносит президент Украины, потом оно должно быть обсуждено на соответствующем комитете, перед тем, как это попадет в сессионный зал, – рассказала заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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Также она добавила, что назначение нового генерального прокурора, теоретически, может состоятся на следующей пленарной неделе, если будет позитивное решение о недоверии Рябошапке.

Кравчук отметила, что президент рассматривает несколько кандидатур на должность генпрокурора.

Напомним, Верховная Рада в 18.30 соберется на внеочередное заседание для рассмотрения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.