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50 на 50 – в Слуге народа нет единства относительно отставки Рябошапки

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что у политической силы нет единства относительно голосования за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Он добавил, что по этой причине он не хочет пока обсуждать претендентов на эту должность.

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– Фамилии претендентов будем называть, когда должность освободится. Вероятность такого – 50 на 50. Это же депутаты. У нас по каждому голосованию так, – заявил Корниенко.

Однако нардеп Александр Качура уверен, что отставка состоится.

Напомним, Верховная Рада в 18.30 соберется на внеочередное заседание для рассмотрения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Источник: PavlovskyNews

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