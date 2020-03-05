Навіть у разі відставки Рябошапки: Україна не отримає сьогодні нового генпрокурора

Верховна Рада на позачерговому засіданні, навіть у разі відставки Руслана Рябошапки, не розглядатиме призначення нового генпрокурора.

– За процедурою, в разі, якщо буде висловлено недовіру чинному генеральному прокурору, то кадрового рішення одразу не буде. Подання вносить президент України, потім його повинні обговорити на відповідному комітеті, перед тим, як це потрапить до сесійної зали, – розповіла заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Читайте: 50 на 50 – у Слузі народу немає єдності щодо відставки Рябошапки

Також вона додала, що призначення нового генерального прокурора, теоретично, може відбутися наступного пленарного тижня, якщо буде позитивне рішення про недовіру чинному очільнику Офіса генпрокурора.

Кравчук зазначила, що президент розглядає кілька кандидатур на посаду генпрокурора.

Нагадаємо, Верховна Рада о 18.30 збереться на позачергове засідання для розгляду постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.