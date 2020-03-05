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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 5 марта (ОНЛАЙН)

5 марта депутаты в первом чтении планируют рассмотреть, в частности, законы по улучшению инвестиционного климата и о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

Во втором чтении рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Также на повестке дня есть несколько проектов законов для ратификации ряда соглашений. Кроме того, депутаты планируют рассмотреть внесение изменений в различные стати Конституции.

Читайте: Изменения в Уголовном кодексе и Конституции: повестка дня Рады на 5 марта

Кроме того, 5 марта Верховная Рада может собраться в 18.30 на внеочередное заседание для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.


 

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко сообщил, что в Раде собрали голоса за отставку Рябошапки.

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