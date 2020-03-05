5 марта депутаты в первом чтении планируют рассмотреть, в частности, законы по улучшению инвестиционного климата и о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

Во втором чтении рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Также на повестке дня есть несколько проектов законов для ратификации ряда соглашений. Кроме того, депутаты планируют рассмотреть внесение изменений в различные стати Конституции.

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Кроме того, 5 марта Верховная Рада может собраться в 18.30 на внеочередное заседание для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.





Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко сообщил, что в Раде собрали голоса за отставку Рябошапки.