Национальный банк укрепил курс гривны к доллару.
6 марта также немного подешевел евро.
По состоянию на утро 6 марта курс доллара в Украине установлен на уровне 24,74 грн за $1. Валюта подешевела на 15 копеек.
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Курс евро снизился всего на одну копейку и составляет 27,69 грн за единицу валюты.
Курс валют в Украине на 6.03 от НБУ:
- $1 – 24,74 грн;
- €1 – 27,69 грн;
- 1 злотый – 6,43 грн.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что укрепление гривны негативно отразилось на экспорте Украины.
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