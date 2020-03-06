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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна продолжает укрепляться: курс валют на 6 марта

Национальный банк укрепил курс гривны к доллару.

6 марта также немного подешевел евро.

По состоянию на утро 6 марта курс доллара в Украине установлен на уровне 24,74 грн за $1. Валюта подешевела на 15 копеек.

Смотрите: Будет стабильной или окрепнет. Эксперты не видят угроз для гривны

Курс евро снизился всего на одну копейку и составляет 27,69 грн за единицу валюты.

Курс валют в Украине на 6.03 от НБУ:

  • $1 – 24,74 грн;
  • €1 – 27,69 грн;
  • 1 злотый – 6,43 грн.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что укрепление гривны негативно отразилось на экспорте Украины.

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