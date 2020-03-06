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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют на 6 березня

Національний банк зміцнив курс гривні до долара.

6 березня також трохи здешевшав євро.

Станом на ранок 6 березня курс долара в Україні встановлений на рівні 24,74 грн за $1. Валюта подешевшала на 15 копійок.

Дивіться: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні

Курс євро знизився всього на одну копійку і становить 27,69 грн за одиницю валюти.

Курс валют в Україні на 6.03 від НБУ:

  • $1 – 24,74 грн;
  • €1 – 27,69 грн;
  • 1 злотий – 6,43 грн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зміцнення гривні негативно відобразилося на експорті України.

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