Національний банк зміцнив курс гривні до долара.
6 березня також трохи здешевшав євро.
Станом на ранок 6 березня курс долара в Україні встановлений на рівні 24,74 грн за $1. Валюта подешевшала на 15 копійок.
Дивіться: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні
Курс євро знизився всього на одну копійку і становить 27,69 грн за одиницю валюти.
Курс валют в Україні на 6.03 від НБУ:
- $1 – 24,74 грн;
- €1 – 27,69 грн;
- 1 злотий – 6,43 грн.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зміцнення гривні негативно відобразилося на експорті України.
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