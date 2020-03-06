Хотели бы, но это невозможно до деоккупации – Шмыгаль о поставках воды в Крым

Позиция Украины по водоснабжению Крыма остается неизменной. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины, – написал он в Facebook.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Но по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно.

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Напомним, во время эфира ток-шоу Право на власть Денис Шмыгаль высказался за восстановление подачи воды в оккупированный Крым.

Он отметил, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом и не вопрос бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму.

Однако позже на своей странице в Facebook признал, что формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные темы.

К слову, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым. Однако он отметил, что если Российская Федерация возвращает полуостров, то вода пойдет туда сразу.

Фото: Денис Шмыгаль