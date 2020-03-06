Хотіли б, але це неможливо до деокупації – Шмигаль про постачання води в Крим

Позиція України щодо водопостачання Криму залишається незмінною. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України, – написав він у Facebook.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Але з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо.

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Нагадаємо, під час ефіру ток-шоу Право на владу Денис Шмигаль висловився за відновлення постачання води в окупований Крим.

Він зазначив, що питання подавання води в окупований Крим – це не питання торгівлі з окупантом і не питання бізнесу. Це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму.

Однак пізніше на своїй сторінці у Facebook визнав, що формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні теми.

До слова, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна не може постачати воду до окупованого Криму. Однак він зазначив, якщо Російська Федерація повертає півострів, то вода піде туди одразу.

Фото: Денис Шмигаль