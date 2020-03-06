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Факты / Украина

Емец будет совмещать работу главы Минздрава и кардиохирурга – Шмыгаль

Министр здравоохранения Илья Емец будет совмещать работу на должности с медицинской практикой кардиохирурга.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Право на власть.

– Мы договорились, что Илья Николаевич продолжит медицинскую практику, будет оперировать, совмещая должности. Закон это позволяет, медицинская этика тоже, – заметил он.

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Денис Шмыгаль добавил, что Илья Емец как никто другой понимает необходимость медреформы.

Он отметил, что имеет общее с министром видение на то, что реформа должна завершиться для пациента и для врача успехом.

Напомним, Илья Емец стал министром здравоохранения в обновленном составе Кабмина. Что известно о новом министре можно прочитать в нашем материале.

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