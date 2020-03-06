Ємець поєднуватиме роботу глави МОЗ і кардіохірурга – Шмигаль

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець поєднуватиме роботу на посаді з медичною практикою кардіохірурга.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми Право на владу.
– Ми домовилися, що Ілля Миколайович продовжить медичну практику, оперуватиме, суміщаючи посади. Закон це дозволяє, медична етика також, – зауважив він.
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Денис Шмигаль додав, що Ілля Ємець як ніхто інший розуміє необхідність медреформи.
Він зазначив, що має спільне з міністром бачення на те, що реформа повинна завершитися для пацієнта і для лікаря успіхом.
Нагадаємо, Ілля Ємець став міністром охорони здоров’я в оновленому складі Кабміну. Що відомо про нового міністра можна прочитати в нашому матеріалі.
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