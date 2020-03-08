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Факты / Украина / Общество

Не слишком ли глуповатый вид? Малюська поздравил женщин с 8 марта

Министр юстиции Денис Малюська опубликовал поздравление с 8 марта, но перед этим посоветовался с женой.

– Спросил жену, не слишком ли глуповатый вид на фото как для поздравления с 8 марта. Ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. А поэтому с праздником вас, дорогие женщины, – отметил Малюська.

Также он пообещал и далее обеспечивать равенство прав на нормативном уровне.

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– Завтрак с обедом для трех дочек и жены уже приготовил, как, собственно, и каждый день, – добавил министр.

Ранее Факты ICTV писали, как украинские политики поздравили женщин с праздником. Из-за двойного значения праздника поздравления получились разными: одни политики напоминали историю возникновения этого дня, а другие поздравляли “несмотря ни на что”.

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