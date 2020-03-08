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Факти / Україна / Суспільство

Чи не занадто дурнуватий вигляд? Малюська привітав жінок з 8 березня

Міністр юстиції Денис Малюська опублікував привітання з 8 березня, але перед цим порадився з дружиною.

– Запитав дружину, чи не занадто дурнуватий вигляд на фото як для привітання з 8 березня. Відповіла, що після фото догори ногами вже ніхто не здивується. А тому зі святом вас, дорогі жінки, – зазначив Малюська.

Також він пообіцяв і далі забезпечувати рівність прав на нормативному рівні.

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– Сніданок з обідом для трьох дочок і дружини вже приготував, як, власне, і кожен день, – додав міністр.

Раніше Факти ICTV писали, як українські політики привітали жінок з 8 березня.  Через подвійне значення свята привітання вийшли різними: одні політики нагадували історію зародження цього дня, а інші вітали “не дивлячись ні на що”.

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