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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара в обменниках превысил 25 грн

В Украине после трех выходных резко подорожали доллар и евро. По состоянию на 10 марта в обменниках цена на покупку доллара составляет 25,28 грн за $1.

Цена на продажу валюты составляет 25,55 грн за $1.

Также выросла цена покупки евро. В обменниках она составляет 28,50 грн за €1.

Курс валют в Украине в обменниках по состоянию на 10.03.2020

 

Читайте: Цены на нефть возобновили рост

К слову, цена на валюту выросла не только в обменниках. Так, 10 марта Нацбанк резко понизил курс гривны.

Соответственно официальные курсы доллара и евро выросли.

Доллар США подорожал до 24,92 за $1, а евро – до 28,23 грн за €1.

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