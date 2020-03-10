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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара в обмінниках перевищив 25 грн

В Україні після трьох вихідних різко здорожчали долар і євро. Станом на 10 березня в обмінниках ціна на купівлю долара становить 25,28 грн за $1.

Ціна на продаж валюти становить 25,55 грн за $1.

Також зросла ціна купівлі євро. В обмінниках вона становить 28,50 грн за €1.

Курс валют в Україні в обмінниках станом на 10.03.2020

 

Читайте: Ціни на нафту відновили зростання

До слова, ціна на валюту зросла не лише в обмінниках. Так, 10 березня Нацбанк різко знизив курс гривні.

Відповідно офіційні курси долара і євро зросли.

Долар США здорожчав до 24,92 за $1, а євро – до 28,23 грн за €1.

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