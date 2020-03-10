10 марта Кабмин принял решение назначить Павла Кухту временно исполняющим обязанности главы Минэкономики Украины.

Об этом Павел Кухта, первый замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщил в своем Facebook.

Он пообещал сохранить и приумножить достижения в развитии страны за последние полгода.

– Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины.

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Новоизбранный министр заверил, что приложит усилия для продуктивных и незаметных для граждан изменений в Кабинете Министров Украины.

Павел Кухта был помощником народных депутатов VIII созыва Ярослава Маркевича и Игоря Луценко, советником премьер-министра и министра финансов, также работал в экспертной группе Реанимационного пакета реформ.

С сентября 2019 года Кухта занимал пост первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Напомним, предыдущий министр экономики Тимофей Милованов отказался оставаться в переизбранном правительстве. Тогда он заявил, что за время пребывания в должности сделал все от него зависящее.

Фото: Pavlo Kukhta