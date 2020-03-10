Украина не отменила авиасообщение с Италией

Авиасообщение Украины с Италией не отменено.
Из Международного аэропорта Борисполь 10 марта есть рейсы в Милан, Рим и Неаполь.
10 марта в 6.40 был выполнен рейс авиакомпании SkyUp в Неаполь и запланированы два совместных рейса авиакомпаний МАУ и TAP Portugal в Милан и Рим.
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Также 10 марта в аэропорт Борисполь запланированы прилеты по этим рейсам.
В Международный аэропорт Киев ночью прибыл рейс из Рима.
Напомним, с 10 марта в Италия расширила карантин на всю страну из-за коронавируса. Граждане могут ездить только на работу или передвигаться в случае чрезвычайных ситуаций в семье.
Источник: аэропорт Борисполь
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