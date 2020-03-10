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Факти / Україна

Україна не скасувала авіасполучення з Італією

Авіасполучення України з Італією не скасовано.

З Міжнародного аеропорту Бориспіль 10 березня є рейси в Мілан, Рим і Неаполь.

10 березня о 6.40 був виконаний рейс авіакомпанії Sky Up в Неаполь і заплановані два спільні рейси авіакомпанії МАУ і TAP Portugal в Мілан і Рим.

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Також 10 березня в аеропорт Бориспіль заплановані прильоти по цих рейсах.

У Міжнародний аеропорт Київ вночі прибув рейс з Риму.

Нагадаємо, з 10 березня в Італія розширила карантин на всю країну через коронавірус. Громадяни можуть їздити тільки на роботу або пересуватися в разі надзвичайних ситуацій в сім’ї.

Джерело: аеропорт Бориспіль

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