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Факты / Украина / Общество

Почти четверть украинцев не обращаются к врачу с симптомами простуды — опрос

Украинцы не считают простуду серьезным заболеванием, поскольку 38,2% обращаются к врачу только в случае сильного обострения. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса платформы Gradus.

С симптомами простуды обычно не обращаются за помощью 23,7% опрошенных.

В то же время 20,8% украинцев все же делают это через несколько дней после появления симптомов, 10,1% — в течение дня после их появления и 4,8% — через неделю и больше.

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На этот вопрос не смогли ответить 2,5% респондентов.

Опрос провела в начале марта онлайн-платформа Gradus. В нем приняли участие 852 человека. Ошибка выборки составляет не более 3,1%.

Если ты хочешь, чтобы и твое мнение было учтено,устанавливай мобильное приложение Gradus, участвуй в опросах на общественно-важные темы.

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Фото: Dreamstime

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