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Факты / Украина / Общество

Проблемы с производством дезинфицирующих средств будут решены за неделю — МОЗ

В Украине проблемы с производством дезинфицирующих средств будут решены за неделю.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

— Сегодня у нас состоялась встреча со всеми производителями дезинфицирующих средств. Мы у них спросили о проблемах и готовности обеспечить нашу страну антисептическими дезинфицирующими средствами, растворами, чтобы не было проблем. Мы услышали их проблемы. Я думаю, что за неделю они будут решены.

Наши производители готовы и имеют сырье, чтобы обеспечить нас качественными дезинфицирующими средствами, антисептиками на спиртовой основе, – сказал Ляшко.

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Напомним, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.

Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

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