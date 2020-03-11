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Факти / Україна / Суспільство

Проблеми з виробництвом дезінфікуючих засобів вирішать за тиждень – МОЗ

В Україні проблеми з виробництвом дезінфікуючих засобів будуть вирішені за тиждень.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

– Сьогодні у нас відбулася зустріч з усіма виробниками дезінфікуючих засобів. Ми у них запитали про проблеми і готовність забезпечити нашу країну антисептичними дезінфікуючими засобами, розчинами, щоб не було проблем. Ми почули їхні проблеми. Я думаю, що за тиждень вони будуть вирішені.

Наші виробники готові і мають сировину, щоб забезпечити нас якісними дезінфікуючими засобами, антисептиками на спиртовій основі, – сказав Ляшко.

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Нагадаємо, у Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах.

Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів.

Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

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