Рада может собраться на внеочередное заседание — Разумков

Владимир Зеленский еще не внес в Верховную Раду кандидатуру на пост нового генерального прокурора, но парламент готов провести внеочередное заседание, как только получит представление президента, заявил спикер Дмитрий Разумков.

– Верховная Рада сможет это сделать, когда президент предложит эту кандидатуру, даже если мы будем еще находиться в вопросе рассмотрения законопроекта о рынке земли, – отметил он.

По его словам, можно созвать внеочередное заседание Рады для голосования за генпрокурора, как это было сделано на прошлой неделе с отставкой.

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Ранее глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас также говорил, что народные депутаты могут собраться на внеочередное пленарное заседание, чтобы рассмотреть вопрос назначения нового генпрокурора на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 марта и продлится до 20 марта.

Как сообщалось, после отставки Руслана Рябошапки с поста генпрокурора его обязанности исполняет заместитель генпрокурора Виктор Чумак.