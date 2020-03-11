Рада може зібратися на позачергове засідання – Разумков

Володимир Зеленський ще не вніс у Верховну Раду кандидатуру на посаду нового генерального прокурора, але парламент готовий провести позачергове засідання, щойно отримає подання президента, заявив спікер Дмитро Разумков.

– Верховна Рада зможе це зробити, коли президент запропонує цю кандидатуру, навіть якщо ми будемо ще знаходитися в питанні розгляду законопроекту про ринок землі, – зазначив він.

За його словами, можна скликати позачергове засідання Ради для голосування за генпрокурора, як це було зроблено минулого тижня з відставкою.

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Раніше глава комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас також говорив, що народні депутати можуть зібратися на позачергове пленарне засідання, щоб розглянути питання призначення нового генпрокурора наступного пленарного тижня, який розпочнеться 17 березня і триватиме до 20 березня.

Як повідомлялося, після відставки Руслана Рябошапки з поста генпрокурора його обов’язки виконує заступник генпрокурора Віктор Чумак.