МИД дал рекомендации для украинцев, которые планируют ехать за границу

Министерство иностранных дел Украины предоставило рекомендации гражданам, которые планируют находиться за границей во время пандемии коронавируса.

Прежде всего МИД настойчиво рекомендует украинским гражданам по возможности воздержаться от любых поездок за пределы Украины.

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Тем украинцам, которые продолжают путешествие за рубежом, МИД рекомендует:

проявлять повышенное внимание и осторожность;

соблюдать и выполнять требования местных органов власти;

избегать посещения пораженных вирусом регионов;

сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшем дипломатическом учреждении Украины.

Также стоит зарегистрироваться на веб-ресурсе Друг, следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе Советы путешественникам от Консульской службы Украины.

Также необходимо следовать рекомендациям ВОЗ и органов здравоохранения Украины.