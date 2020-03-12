Чтобы возглавить ГПУ, нужно понимать уровень политической поддержки — Сакварелидзе

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе рассматривается в качестве претендента на пост нового генерального прокурора. Отвечая на вопрос издания Политека, примет ли он такое предложение, если оно поступит, Сакварелидзе заявил, что это решение будет зависеть от уровня политической поддержки, которую получит новый глава ГПУ.

— Я думаю об этом (о возможности стать генпрокурором, – Ред.). Для принятия такого решения, нужно понимать, какой объем компетенций, какие инструменты и какая команда у меня будет, в том числе, какой будет уровень политической поддержки, — сказал Сакварелидзе.

Он также отметил, что если судебная система не будет независимой, то любой генпрокурор вне зависимости от имени и фамилии будет фактически “английской королевой”, то есть не иметь реальных полномочий выполнять свои обязанности.

— Не будем себя обманывать: сейчас судебная система не свободна. А без нее любой генпрокурор — это ничто. Я также пока не знаю, работает ли сейчас СБУ как слаженный механизм, а для генпрокурора это важно, ведь у прокуратуры теперь нет своего следствия, оно есть, например, еще у НАБУ. Я много думаю о должности генпрокурора, мое имя часто всплывает в обсуждениях, кто придет на смену Руслану Рябошапке. И я благодарен за это, — сказал Сакварелидзе.

Он также подчеркнул, что главное для него — возможность дать результат даже ценой собственной репутации.

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— Но у меня есть опасения, что через какое-то время мы снова будем искать нового генпрокурора из-за существующей сейчас системы. Я уверен, что у нового главы ГПУ должна быть персональная связь и общие цели с президентом Владимиром Зеленским. Я не говорю о кумовстве, я говорю о взаимопонимании и поддержке для достижения результатов, которых сейчас, к сожалению, нет, — сказал Сакварелидзе.

Как известно, грузинский замгенпрокурора Грузии Давид Сакварелидзе получил украинское гражданство и в 2015 году был назначен замгенпрокурора Украины, чтобы очистить от коррупции и реформировать органы прокуратуры. Стал известен после громкого расследования дела “бриллиантовых прокуроров”.

Совмещал свою должность с должностью руководителя прокуратуры Одесской области. После отставки стал одним из лидеров партии Рух Нових Сил. Закончил юрфак Тбилисского государственного университета, учился на факультете политологии Университета Святого Бонавентура (США) и на факультете регионального управления Университета Тойо (Япония).

К слову, Владимир Зеленский еще не внес в Верховную Раду кандидатуру на пост нового генерального прокурора, но парламент готов провести внеочередное заседание, как только получит представление президента, заявил спикер Дмитрий Разумков.

Фото: Давид Сакварелидзе