Щоб очолити ГПУ, потрібно розуміти рівень політичної підтримки – Сакварелідзе

Колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе розглядається як претендент на посаду нового генерального прокурора. Відповідаючи на запитання видання ПОЛІТЕКА, чи прийме він таку пропозицію, якщо вона надійде, Сакварелідзе заявив, що це рішення буде залежати від рівня політичної підтримки, яку отримає новий голова ГПУ.

– Я думаю про це (про можливість стати генпрокурором, – Ред.). Для ухвалення такого рішення, потрібно розуміти, який обсяг компетенцій, які інструменти та яка команда у мене буде, зокрема, яким буде рівень політичної підтримки, – сказав Сакварелідзе.

Він також зазначив, що якщо судова система не буде незалежною, то будь-який генпрокурор незалежно від імен і прізвищ буде фактично “англійською королевою”, тобто не мати реальних повноважень виконувати свої обов’язки.

– Не будемо себе обманювати: зараз судова система не є вільною. А без неї будь-генпрокурор це ніщо. Я також поки не знаю, чи працює зараз СБУ як злагоджений механізм, а для генпрокурора це важливо, адже у прокуратури тепер немає свого слідства, вони є, наприклад, ще у НАБУ. Я багато думаю про посади генпрокурора, і моє ім’я часто спливає в обговореннях, хто прийде на зміну Руслану Рябошапка. І я вдячний за це, – сказав Сакварелідзе.

Він також підкреслив, що головне для нього – можливість дати результат навіть ціною власної репутації.

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– Але у мене є побоювання, що через якийсь час ми знову будемо шукати нового генпрокурора через існуючу зараз системи. Я впевнений, що у нового глави ГПУ повинна бути персональна зв’язок і спільні цілі з президентом Володимиром Зеленським. Я не кажу про кумівство, я говорю про взаєморозуміння та підтримки для досягнення результатів, яких зараз, на жаль, немає, – сказав Сакварелідзе.

Як відомо, грузинський заступник генпрокурора Грузії Давид Сакварелідзе отримав українське громадянство і в 2015 році і був призначений заступником генпрокурора України, щоб очистити від корупції і реформувати органи прокуратури. Став відомий після гучного розслідування справи Діамантових прокурорів.

Поєднував свою посаду з посадою керівника прокуратури Одеської області. Після відставки став одним з лідерів партії Рух Нових сил. Закінчив юрфак Тбіліського державного університету, вчився на факультеті політології Університету Святого Бонавентура (США) і на факультеті регіонального управління Університету Тойо (Японія).

До слова, Володимир Зеленський ще не вніс у Верховну Раду кандидатуру на посаду нового генерального прокурора, але парламент готовий провести позачергове засідання, щойно отримає подання президента, заявив спікер Дмитро Разумков.

Фото: Давид Сакварелідзе