Без неоплачиваемых отпусков. На карантине за учителями сохраняется средняя зарплата

В Министерстве образования Украины заявили, что во время карантина за педагогами сохраняется средняя заработная плата.

Учителя начали жаловаться на то, что в некоторых регионах их заставляют идти в неоплачиваемый отпуск на время карантина.

В ведомстве объяснили, что такое решение незаконно.

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Согласно трудовому законодательству, за работником сохраняется средняя зарплата, если возникла опасная для жизни и здоровья сотрудника ситуация не по его вине.

Если же учитель или преподаватель выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплачивать его труд должны по расчету заработной платы, установленной при тарификации.

Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.