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Перехваченные разговоры Пулатова. Какие доказательства обнародовали на суде по делу MH17

Второй день заседания Окружного суда Гааги подошел к концу. Прокуроры представили два типа доказательств. Первые касаются тех, которые имеют отношение к тому как сбили Boeing малазийских авиалиний в небе над Донбассом. Следствие рассмотрело все версии, которые существовали. Однако имеющиеся доказательства свидетельствуют, что беспрекословно — самолет сбили зенитно-ракетной установкой Бук, которую сепаратисты завезли из России.

После обеда заслушали защиту полковника ГРУ Олега Пулатова. Он единственный из четырех подозреваемых нанял адвокатов. Однако ни один из подозреваемых в Нидерланды не прилетел. Защита, конечно, отрицает какое-либо участие Пулатова в сбивании Boeing MH17. Хотя следствие располагает доказательствами — перехваченные телефонные разговоры, где именно полковник ГРУ информирует сепаратистов о сбитом самолете. Детали в сюжете Натальи Луценко.

Напомним, в Нидерландах начался судебный процесс по делу сбитого малайзийского Boeing в небе над Донбассом. На скамье подсудимых четверо – трое россиян и один украинец.

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