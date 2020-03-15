PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер.
В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.
Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).
Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.
Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.
С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины.
Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
По состоянию на 15 марта в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской и 12 случаев в Горловке Донецкой области.
0 новых сообщений
С начала
С конца
Прямая трансляция
10:31
-
15 марта
Украинских туристов в Египте закрыли на карантин
В Египте закрыли на карантин туристов из Украины, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5*.
Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания Covid-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой.
21:21
-
14 марта
Украина с полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пунктов пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение. Список тут.
14:27
-
14 марта
Авиакомпания МАУ прекращает регулярное авиасообщение.
Рейсы для возвращения граждан Украины и иностранцев с правом на постоянное или временное проживание будет выполняться до конца суток 16 марта.
14:20
-
14 марта
В пункте пропуска Ягодин в Волынской области был задержан мужчина, который пытался вывезти из Украины 50 тыс. респираторных масок.
Ранее правительство запретило экспорт медицинских масок и лабораторных костюмов до 1 июня 2020 года.
14:12
-
14 марта
Офис президента опубликовал карту распространения коронавируса в Украине. На ней можно увидеть подтвержденные случаи инфицирования вирусом. По состоянию на 14 марта это Черновицкая и Житомирская области.
Также здесь есть и случаи подозрения на коронавирус.
Вверх
Вверх
X
22:33
-
13 марта
Городская власть Киева поручила руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций и руководителям рынков «планировать и обеспечить» стратегические запасы продуктов на две недели.
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак.