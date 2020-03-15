PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины.

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

По состоянию на 15 марта в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской и 12 случаев в Горловке Донецкой области.

С начала С конца
Прямая трансляция
10:31 - 15 марта
Украинских туристов в Египте закрыли на карантин

В Египте закрыли на карантин туристов из Украины, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5*.

Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания Covid-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:21 - 14 марта

Украина с полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пунктов пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение. Список тут.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:45 - 14 марта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал для украинцев за рубежом алгоритм действий для возвращения домой, если они не успеют этого сделать до 17 марта.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:31 - 14 марта

Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию украинцев из зоны вспышки коронавируса в Италии.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:27 - 14 марта

Авиакомпания МАУ прекращает регулярное авиасообщение.

Рейсы для возвращения граждан Украины и иностранцев с правом на постоянное или временное проживание будет выполняться до конца суток 16 марта.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:24 - 14 марта

В 0.00 в ночь с субботы, 14 марта, на воскресенье, 15 марта, Украина остановит курсирование пассажирских поездов в Польшу.

Решение о временном закрытии международного сообщения с другими странами приняло правительство Польши.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:20 - 14 марта

В пункте пропуска Ягодин в Волынской области был задержан мужчина, который пытался вывезти из Украины 50 тыс. респираторных масок.

Ранее правительство запретило экспорт медицинских масок и лабораторных костюмов до 1 июня 2020 года.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:12 - 14 марта

Офис президента опубликовал карту распространения коронавируса в Украине. На ней можно увидеть подтвержденные случаи инфицирования вирусом. По состоянию на 14 марта это Черновицкая и Житомирская области.

Также здесь есть и случаи подозрения на коронавирус.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:49 - 13 марта

Медики, которые вовлечены к противоэпидемическим мероприятиям в связи с распространением коронавируса в Украине, получат дополнительное материальное поощрение.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:33 - 13 марта

Городская власть Киева поручила руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций и руководителям рынков «планировать и обеспечить» стратегические запасы продуктов на две недели.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<123456>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка