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Факты / Украина / Общество

Долг за коммуналку — не повод для отмены субсидии — Минсоцполитики

Украинцы будут получать льготы и субсидии, несмотря на текущую задолженность за коммуналку, заверил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавируса.

— Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения назначенных субсидий в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного периода, — объяснил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что наличие просроченной более двух месяцев задолженности в мае влияет на право получения субсидии на следующий период.

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— Важно, чтобы в мае этого года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная более двух месяцев задолженность, сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн), — уточнил Музыченко.

Ранее Факты ICTV писали о том, как и когда можно менять форму получения субсидии.

Источник: Минсоцполитики

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