Борг за комуналку – не привід для скасування субсидії – Мінсоцполітики

Українці отримуватимуть пільги та субсидії, незважаючи на поточну заборгованість за комуналку, запевнив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу.

– Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право одержання призначених субсидій протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального періоду, – пояснив чиновник.

Водночас він наголосив, що наявність простроченої понад два місяці заборгованості у травні впливає на право одержання субсидії на наступний період.

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– Важливо, щоб у травні цього року у одержувачів пільг та субсидій була відсутня прострочена понад два місяці заборгованість, сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн), – уточнив Музиченко.

Раніше Факти ICTV писали про те, як і коли можна змінювати форму отримання субсидії.