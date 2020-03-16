Как аптеки будут наказывать за необоснованное повышение цен и создание дефицита

Антимонопольный комитет Украины следит за ситуацией на рынках фармацевтики и предостерегает, что необоснованное повышение цен будет наказываться штрафом.

— Факты необоснованного повышения цен на лекарства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки. То же самое касается и других потенциальных злоупотреблений, например, создание искусственного дефицита, заявили в Антимонопольном комитете.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

За антиконкурентное поведение на рынке АМКУ может наложить штраф в размере до 10% годового оборота нарушителя.

Напомним, 16 марта во Львове закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.